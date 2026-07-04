O Flamengo publicou, na manhã deste sábado (4), uma nota através da qual repudia, "com absoluta indignação", ataques racistas que torcedores do River Plate, da Argentina, teriam feito contra o atacante Bruno Henrique. Os times se enfrentaram em amistoso nesta sexta-feira (3), no Estádio de Algarve, em Portugal.

Durante o jogo, o atleta foi alvo de manifestações discriminatórias por parte de torcedores da equipe argentina. Após o apito final, os ataques se intensificaram nas redes sociais, onde passou a receber um grande volume de comentários e mensagens de cunho racista Trecho da nota

O camisa 27 foi autor de um dos gols no empate em 2 a 2. O jogo faz parte da programação durante a pausa no calendário para a Copa do Mundo.