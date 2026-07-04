Flamengo repudia ataques racistas contra Bruno Henrique
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O Flamengo publicou, na manhã deste sábado (4), uma nota através da qual repudia, "com absoluta indignação", ataques racistas que torcedores do River Plate, da Argentina, teriam feito contra o atacante Bruno Henrique. Os times se enfrentaram em amistoso nesta sexta-feira (3), no Estádio de Algarve, em Portugal.
Durante o jogo, o atleta foi alvo de manifestações discriminatórias por parte de torcedores da equipe argentina. Após o apito final, os ataques se intensificaram nas redes sociais, onde passou a receber um grande volume de comentários e mensagens de cunho racista Trecho da nota
O camisa 27 foi autor de um dos gols no empate em 2 a 2. O jogo faz parte da programação durante a pausa no calendário para a Copa do Mundo.
O Flamengo aponta que os ataques não foram apenas durante o jogo. "Após o apito final, os ataques se intensificaram nas redes sociais, onde passou a receber um grande volume de comentários e mensagens de cunho racista".
A reportagem procurou o River Plate, mas ainda não recebeu resposta. Caso haja manifestação, o material será atualizado.
Veja nota do Flamengo
"O Clube de Regatas do Flamengo vem a público repudiar, com absoluta indignação, os atos de racismo cometidos contra o atacante Bruno Henrique por integrantes da torcida do River Plate após o gol marcado na partida desta sexta-feira (3), no Estádio Algarve, em Portugal.
Durante o jogo, o atleta foi alvo de manifestações discriminatórias por parte de torcedores da equipe argentina. Após o apito final, os ataques se intensificaram nas redes sociais, onde passou a receber um grande volume de comentários e mensagens de cunho racista.
O Flamengo manifesta total solidariedade e apoio a Bruno Henrique, um dos maiores ídolos da história do clube. Não há espaço para qualquer forma de preconceito dentro ou fora dos estádios.
O combate ao racismo é um compromisso permanente do Flamengo. O enfrentamento à discriminação integra o Estatuto Social do clube, que passou por sucessivos avanços, incluindo, em 2025, a ampliação das sanções para qualquer prática ou incentivo à discriminação. Além disso, o clube desenvolve ações permanentes de conscientização e letramento racial, especialmente nas categorias de base, por meio de campanhas institucionais, projetos de formação e parcerias com instituições como CUFA, ID_BR e MUHCAB.
O racismo é crime e não pode ser naturalizado nem tratado com tolerância. O Flamengo seguirá atuando de forma firme no combate a toda forma de discriminação e reforça que vítimas ou testemunhas devem denunciar os casos às autoridades competentes. No Brasil, as denúncias podem ser feitas por meio do Disque 100 e das delegacias de polícia.
Respeito, igualdade e dignidade humana são valores inegociáveis.
Clube de Regatas do Flamengo"