Com o primeiro gol de Juninho (que desistiu de ser chamado de Robinho Jr) como profissional, o Santos venceu o União São João, na manhã deste sábado (4), por 3 a 0, em amistoso disputado na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo.

Além do camisa 7, os outros gols do confronto foram marcados por Moisés e João Ananias. Todos no segundo tempo da partida, que contou com 10 mil pessoas.

O duelo marcou o retorno do Peixe ao estádio que foi palco do tricampeonato da Libertadores da América. A última atuação do Santos no Pacaembu havia sido em 2020, num empate sem gols com o Palmeiras pelo Campeonato Paulista.