Com gol de Juninho no profissional, Santos vence União São João
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Com o primeiro gol de Juninho (que desistiu de ser chamado de Robinho Jr) como profissional, o Santos venceu o União São João, na manhã deste sábado (4), por 3 a 0, em amistoso disputado na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo.
Além do camisa 7, os outros gols do confronto foram marcados por Moisés e João Ananias. Todos no segundo tempo da partida, que contou com 10 mil pessoas.
O duelo marcou o retorno do Peixe ao estádio que foi palco do tricampeonato da Libertadores da América. A última atuação do Santos no Pacaembu havia sido em 2020, num empate sem gols com o Palmeiras pelo Campeonato Paulista.
Agora o Alvinegro volta a se concentrar na sua intertemporada, no CT Rei Pelé, visando o confronto contra o Botafogo, no próximo dia 16, no estádio Nilton Santos, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Reservas garantem a vitória do Santos
Com quase aquilo que tem de melhor no momento - Gabigol iniciou no banco de reservas -, o Santos decepcionou no primeiro tempo. A equipe até criou mais oportunidades do que o União São João, mas as defesas mais difíceis foram feitas por Gabriel Brazão. Uma delas no primeiro minuto de jogo.
Ofensivamente, o Peixe tentou alternar as suas investidas pelos dois lados do campo, mas não foi capaz de superar o sistema defensivo do União São João. O melhor momento santista antes do intervalo foi com Escobar, que acertou a trave.
Cuca voltou para o segundo tempo com 11 substituições. Entre as novidades, o centroavante Gabigol. Recheado de Meninos da Vila, o Santos adotou uma postura mais leve a abriu o placar logo na primeira subida ao ataque, com Moisés.
Mais tarde, aos 36, João Ananias, de cabeça ampliou. Robinho completou a vitória santista, aos 39, de pênalti
Com o rodízio do elenco, o União São João, que se prepara para jogar a Copa Paulista, deixou de pisar no campo de ataque. Diógenes e, posteriormente, João Pedro, por exemplo, apenas assistiram ao restante da partida da meta alvinegra.