04 de julho de 2026
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SANTOS

Com gol de Juninho no profissional, Santos vence União São João

Por Bruno Lima | da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
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Raul Baretta/Santos FC
Juninho, que desistiu de ser chamado de Robinho Jr, fez primeiro gol como profissional
Juninho, que desistiu de ser chamado de Robinho Jr, fez primeiro gol como profissional

Com o primeiro gol de Juninho (que desistiu de ser chamado de Robinho Jr) como profissional, o Santos venceu o União São João, na manhã deste sábado (4), por 3 a 0, em amistoso disputado na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo.

Além do camisa 7, os outros gols do confronto foram marcados por Moisés e João Ananias. Todos no segundo tempo da partida, que contou com 10 mil pessoas.

O duelo marcou o retorno do Peixe ao estádio que foi palco do tricampeonato da Libertadores da América. A última atuação do Santos no Pacaembu havia sido em 2020, num empate sem gols com o Palmeiras pelo Campeonato Paulista.

Agora o Alvinegro volta a se concentrar na sua intertemporada, no CT Rei Pelé, visando o confronto contra o Botafogo, no próximo dia 16, no estádio Nilton Santos, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Reservas garantem a vitória do Santos

Com quase aquilo que tem de melhor no momento - Gabigol iniciou no banco de reservas -, o Santos decepcionou no primeiro tempo. A equipe até criou mais oportunidades do que o União São João, mas as defesas mais difíceis foram feitas por Gabriel Brazão. Uma delas no primeiro minuto de jogo.

Ofensivamente, o Peixe tentou alternar as suas investidas pelos dois lados do campo, mas não foi capaz de superar o sistema defensivo do União São João. O melhor momento santista antes do intervalo foi com Escobar, que acertou a trave.

Cuca voltou para o segundo tempo com 11 substituições. Entre as novidades, o centroavante Gabigol. Recheado de Meninos da Vila, o Santos adotou uma postura mais leve a abriu o placar logo na primeira subida ao ataque, com Moisés.

Mais tarde, aos 36, João Ananias, de cabeça ampliou. Robinho completou a vitória santista, aos 39, de pênalti

Com o rodízio do elenco, o União São João, que se prepara para jogar a Copa Paulista, deixou de pisar no campo de ataque. Diógenes e, posteriormente, João Pedro, por exemplo, apenas assistiram ao restante da partida da meta alvinegra.

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