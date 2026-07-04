O atacante Robinho Júnior, do Santos, voltou a se chamar apenas Juninho. O pedido foi feito pelo próprio jogador, que já utilizava essa identificação durante a sua trajetória nas categorias de base do Peixe.

A mudança para Robinho Júnior havia ocorrido quando o garoto foi promovido ao elenco profissional, em julho do ano passado.

Na oportunidade, o atacante decidiu fazer uma homenagem ao seu pai, o ex-jogador Robinho, que está preso desde março de 2024 cumprindo pena pelo crime de estupro coletivo, cometido em 2013, em Milão, na Itália.