Robinho Jr. abre mão de homenagem ao pai e volta a ser Juninho
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O atacante Robinho Júnior, do Santos, voltou a se chamar apenas Juninho. O pedido foi feito pelo próprio jogador, que já utilizava essa identificação durante a sua trajetória nas categorias de base do Peixe.
A mudança para Robinho Júnior havia ocorrido quando o garoto foi promovido ao elenco profissional, em julho do ano passado.
Na oportunidade, o atacante decidiu fazer uma homenagem ao seu pai, o ex-jogador Robinho, que está preso desde março de 2024 cumprindo pena pelo crime de estupro coletivo, cometido em 2013, em Milão, na Itália.
Agora, sob a justificativa de ser chamado de Juninho por todos no dia a dia do CT Rei Pelé, inclusive companheiros de elenco, comissão técnica e funcionários, o Menino da Vila pediu a alteração para voltar a usar o apelido no uniforme e em todos os materiais oficiais do Santos.
Desde que subiu para o profissional, o jovem já disputou 27 jogos pelo clube e segue em busca de seu primeiro gol.
Agredido por Neymar no CT Rei Pelé
Há exatamente dois meses, o jovem atacante esteve envolvido no episódio de maior repercussão da carreira, quando foi agredido com um tapa no rosto pelo atacante Neymar.
O ocorrido resultou na abertura de uma sindicância interna no Santos e em um pedido de desculpas público por parte do astro da equipe.
A diretoria do Peixe afirma que o processo administrativo segue aberto e que ainda vai ouvir formalmente os dois atletas para apurar todos os detalhes do desentendimento.