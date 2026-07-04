PM é morta a tiros, e marido policial é preso como suspeito
| Tempo de leitura: 2 min
Uma policial militar foi morta a tiros nesta sexta-feira (3) em Salvador. O principal suspeito do feminicídio é o companheiro dela, também integrante da PM, que foi preso em flagrante pelo crime.
A cabo da PM Celeste Martins Oliveira do Nascimento foi encontrada morta em seu apartamento. Ela morava com o marido, o cabo Hermano, considerado principal suspeito do crime. O caso ocorreu no bairro do Barbalho, na capital baiana.
Hermano foi autuado em flagrante por feminicídio. Segundo a PM, ele se apresentou espontaneamente ao DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), acompanhado de uma advogada, e permanece à disposição da Justiça.
O policial está preso no CCPA (Centro de Custódia Provisória e Acompanhamento) da Corregedoria da PM. As circunstâncias e motivação do crime são investigadas pela Polícia Civil.
A reportagem apurou que a Polícia Civil obteve imagens que mostram Hermano deixando o edifício logo após o assassinato. Equipes da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar foram acionadas para isolar a área e preservar a cena do crime. Policiais do DHPP e peritos do DPT (Departamento de Polícia Técnica) realizaram a perícia e fizeram a remoção do corpo.
Celeste e Hermano atuavam na área de inteligência da corporação. A policial era lotada na estrutura da SSP-BA (Secretaria da Segurança Pública da Bahia).
A Polícia Militar da Bahia manifestou pesar pela morte da policial. A corporação confirmou que o militar apontado como autor dos disparos se apresentou ao DHPP acompanhado de advogada e informou que adotará as medidas administrativas cabíveis, paralelamente às investigações conduzidas pelos órgãos competentes.
O que diz a PM-BA
A Polícia Militar da Bahia informa que tomou conhecimento da ocorrência registrada na tarde de sexta-feira (3), no bairro do Barbalho, em Salvador, que resultou na morte da Cabo PM Celeste Martins Oliveira do Nascimento.
O policial militar apontado como autor dos disparos apresentou-se ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), acompanhado de advogado, permanecendo à disposição da autoridade policial responsável pela condução das investigações.
A Corporação acompanha o caso e informa que adotará as medidas administrativas cabíveis no âmbito de sua competência, sem prejuízo da apuração conduzida pelos órgãos de persecução penal.
A Polícia Militar da Bahia lamenta profundamente a morte da policial militar e manifesta solidariedade aos seus familiares, amigos e companheiros de profissão, reafirmando seu compromisso com a legalidade, a preservação da vida e a rigorosa apuração dos fatos.