Uma policial militar foi morta a tiros nesta sexta-feira (3) em Salvador. O principal suspeito do feminicídio é o companheiro dela, também integrante da PM, que foi preso em flagrante pelo crime.

A cabo da PM Celeste Martins Oliveira do Nascimento foi encontrada morta em seu apartamento. Ela morava com o marido, o cabo Hermano, considerado principal suspeito do crime. O caso ocorreu no bairro do Barbalho, na capital baiana.

Hermano foi autuado em flagrante por feminicídio. Segundo a PM, ele se apresentou espontaneamente ao DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), acompanhado de uma advogada, e permanece à disposição da Justiça.