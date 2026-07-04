Quando a câmera da transmissão focar no camarote dos dirigentes durante o Brasil x Noruega de domingo, não se surpreenda com a mulher que estará ali. Lise Klaveness é a presidente da Federação Norueguesa.

A presença dela no ambiente político do futebol já seria um recado por si só. Afinal, mulheres ainda são raridade nos assentos mais importantes do mundo da bola. Na Federação Norueguesa, ela foi a primeira, em 120 anos de história da entidade.

Mas além da questão de representatividade, a dirigente de 45 anos, que é ex-jogadora e advogada, notabilizou-se por ser uma voz que toca em algumas feridas.