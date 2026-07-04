O aparelho celular do tenente Ronickson Pimentel dos Santos, 39, baleado na cabeça no sábado (27) ao parar com sua motocicleta em um semáforo em São Caetano do Sul, no ABC paulista, ainda não chegou às mãos dos responsáveis pela investigação.

A reportagem apurou que, até a tarde de sexta-feira (3), agentes do DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa) da Polícia Civil não tinham conhecimento sobre o paradeiro do aparelho, considerado peça fundamental na tentativa de esclarecer o ataque contra o tenente.

Após ser baleado, o policial permaneceu caído no asfalto da avenida Goiás, a principal da cidade. Depois de estabilizado no solo foi transportado pelo helicóptero Águia até o Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, onde segue internado.