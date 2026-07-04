Campeão olímpico, o esquiador Lucas Pinheiro Braathen, 25, afirma que decidiu ser brasileiro. Filho de mãe brasileira e pai norueguês, o atleta nascido em Oslo diz que sua torcida será pela seleção canarinho no duelo contra a Noruega na Copa do Mundo.

Os países que marcam a trajetória de Lucas disputam vaga nas oitavas de final do Mundial neste domingo (5), a partir das 17h. O confronto acontece no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Segundo projeções do Opta Analyst, o Brasil entra em campo como favorito, com 53,6% de probabilidade de vitória. Já a Noruega, de Haaland, tem 22,4% de chances de vencer.