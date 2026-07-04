Os Estados Unidos aproveitaram a partida de oitavas de final entre França e Paraguai para celebrar o famoso 4 de Julho, que neste ano marca o 250º aniversário da Declaração de Independência norte-americana.

O jogo acontece na Filadélfia, berço político da independência. A declaração foi adotada durante o Segundo Congresso Continental, que ocorreu na Pennsylvania State House, hoje conhecida como Independence Hall.

Em cima de uma estrela azul espelhada, a atriz e cantora Idina Menzel, uma das maiores estrelas da Broadway, cantou o hino nacional, que foi seguido pela tradicional queima de fogos.