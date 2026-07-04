A classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo transformou o ambiente da seleção brasileira. Se antes da competição o sentimento era de desconfiança por conta dos vários problemas durante o ciclo, o momento agora é de otimismo e de que é possível ser campeão mundial.

O principal fator dessa mudança de comportamento é o técnico Carlo Ancelotti. Contra o Japão, o grupo sentiu a pressão por ter sofrido o gol e temeu ser eliminado na segunda fase, o que seria a pior colocação da seleção brasileira na história da Copa do Mundo.

No intervalo, derrota parcial por 1 a 0, os atletas esperavam encontrar Ancelotti preocupado sobre o desempenho do time e com o risco de eliminação, mas o treinador demonstrou uma calma que surpreendeu quem estava presente.