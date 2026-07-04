Em meio a um mar de brasileiros de verde e amarelo cantando e pulando ao som da batucada no bairro do Brooklin, em Nova York, surge uma figura que destoa do grupo. Um rapaz loiro de cabelos longos, chapéu de viking e camisa da Noruega logo se torna tão festejado quanto alvo de provocações que some no meio da multidão.

Ole Froystad não é um norueguês qualquer. Se a remada do "row" se transformou em uma das principais cenas da Copa do Mundo, muito se deve a ele. O professor do ensino fundamental, apelidado de "Senhor Row Row", criou o movimento cerca de dez anos atrás para um time de futebol local. Neste sábado (4), a remada atingiu outro patamar.

Foi curiosa a cena de ver Ole Froystad entre os brasileiros. Eles o abraçaram e tentaram, sem sucesso, jogá-lo para o alto. Foi tietado e tirou várias selfies.