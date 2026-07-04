Lucas Paquetá vive um drama após lesionar a coxa esquerda diante do Japão e tenta, a todo o custo, se recuperar a tempo de voltar a jogar ainda na Copa do Mundo.

Para isso, uma das ferramentas à qual o meia da seleção brasileira tem recorrido é uma espécie de bota que não só é usada por Cristiano Ronaldo como faz parte da gama de produtos de uma empresa do Rio de Janeiro da qual o craque português é sócio.

Como ela funciona?

A bota que Paquetá tem utilizado se chama LED Boots e pertence à empresa AVA, do brasileiro Rodrigo Santana, que abriu a sociedade com CR7 a partir de 2022.