Por que jogadores que disputam a Copa do Mundo de 2026, como os ingleses Jude Bellingham, do Real Madrid, e Bukayo Saka, do Arsenal, usam meiões furados?

Não é por precariedade, obviamente. Os furos são feitos pelos próprios atletas, com o objetivo de aumentar o conforto e reduzir a pressão na panturrilha.

O incômodo pode surgir porque os meiões são padronizados a partir do tamanho dos pés, mas a musculatura da parte inferior das pernas dos atletas varia bastante.