Aliados de Michelle Bolsonaro (PL) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmam não ver qualquer sinal de reconciliação entre os dois e já admitem que a ex-primeira-dama deve mesmo ficar distante da pré-campanha à Presidência da República do enteado mais velho.

Michelle indicou sua posição ao próprio presidente do PL, Valdemar Costa Neto, na terça-feira (30), quando deixou a presidência do PL Mulher e disse estar pensando em não disputar as eleições para o Senado.

Segundo relatos, a reunião foi tensa. No encontro, o presidente do PL sugeriu que Michelle afirmasse que estava emocionalmente mal quando gravou o vídeo em que diz que foi humilhada por Flávio. A ex-primeira-dama se recusou a atender o pedido. Respondeu ainda que refletiu e orou antes da gravação e que não se arrependia de nada do que havia dito.