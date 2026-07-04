Influenciadora de 27 anos é morta a facadas; suspeito é preso
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A influenciadora Ana Karoline de Sousa Rocha, conhecida como Karol Belchior, foi morta a facadas em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza (CE). Um suspeito foi preso.
Suspeito foi preso em flagrante horas após o crime. O homem, de 26 anos, foi localizado e detido na manhã deste sábado (4) em Horizonte. Segundo a SSPDS (Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social), ele é suspeito de envolvimento na morte da influenciadora de 27 anos.
Caso é investigado como feminicídio. De acordo com a polícia, a vítima foi morta com um objeto perfurocortante. O suspeito foi autuado em flagrante por feminicídio e colocado à disposição da Justiça. Ele seria um ex-namorado da vítima. A identidade dele não foi divulgada pela polícia.
Polícia segue investigando a ocorrência. A apuração está sob responsabilidade da Delegacia de Polícia Civil de Horizonte. Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense também foram acionadas para atender à ocorrência.
"A vítima, de 27 anos, foi morta por lesões causadas por um objeto perfurocortante. O crime ocorreu na mesma data da captura. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência", disse a polícia local.
"O caso está a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Horizonte, onde o suspeito foi autuado em flagrante por feminicídio e, em seguida, foi colocado à disposição do Poder Judiciário. A PCCE segue com os trabalhos investigativos em andamento", informa nota da SPDS.
Familiares se manifestaram
Karol era sobrinha de outros influenciadores. Nas redes sociais, Jade Belchior e Mael Belchior lamentaram a morte da sobrinha.
Jade Belchior também publicou uma carta aberta nas redes
"Karol era uma mulher alegre, de riso fácil, cheia de sonhos e planos que ainda estavam por vir. Sonhos esses que foram brutalmente interrompidos por quem dizia amá-la. E eu me pergunto: que amor é esse?
Que amor é esse que agride, que machuca, que destrói? Isso não é amor. Isso é covardia, é desumano. Hoje, o que nos resta são lembranças e um vazio que nunca será preenchido, principalmente para o Heitor, a pessoa que ela mais amava nesta vida. Um filho que foi privado de crescer ao lado da mãe, de receber seu cuidado, seu carinho e sua proteção.
É revoltante ter que aceitar que mais uma mulher teve sua vida tirada por alguém que deveria protegê-la. Ele não só tirou uma vida, ele destruiu uma família inteira. Jade Belchior em carta aberta publicada nas redes."