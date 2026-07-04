A França precisou de paciência, insistência e mais uma vez do talento de Kylian Mbappé para seguir viva na Copa do Mundo de 2026. Neste sábado (4), na Filadélfia, os franceses derrotaram o Paraguai por 1 a 0 e garantiram vaga nas quartas de final do torneio.
O placar apertado refletiu o que foi a partida. Apesar do favoritismo e do maior volume de jogo, os atuais vice-campeões mundiais encontraram dificuldades diante de uma seleção paraguaia bem organizada defensivamente e que resistiu durante boa parte do confronto.
A estratégia do Paraguai ficou clara desde os primeiros minutos. Com uma linha de cinco defensores e marcação compacta, a equipe sul-americana fechou espaços e dificultou as ações ofensivas dos franceses, que controlaram a posse de bola, mas tiveram trabalho para criar oportunidades claras.
A primeira grande chance surgiu aos 21 minutos do primeiro tempo, quando Koné arriscou de fora da área e contou com um desvio na defesa que quase enganou o goleiro Orlando Gill. Pouco antes do intervalo, Ousmane Dembélé também levou perigo em uma finalização que passou perto da trave.
A pressão francesa aumentou na segunda etapa. Logo nos primeiros minutos, Mbappé recebeu lançamento de Mike Maignan, mas foi interceptado por Juan José Cáceres no momento da conclusão. Em seguida, Dembélé desperdiçou uma boa oportunidade dentro da área.
O lance decisivo aconteceu aos 19 minutos. Após jogada individual de Désiré Doué, Diego Gómez cometeu falta dentro da área. O árbitro revisou o lance no VAR e assinalou o pênalti.
Responsável pelas cobranças e principal estrela da equipe, Mbappé assumiu a responsabilidade. O camisa 10 bateu com precisão e marcou o único gol da partida, chegando a sete gols na Copa do Mundo de 2026 e igualando Lionel Messi na liderança da artilharia do torneio.
Mesmo em vantagem, a França continuou pressionando. Nos minutos finais, Mbappé teve a chance de ampliar em um contra-ataque, mas parou em duas grandes intervenções de Orlando Gill, que evitou um placar mais elástico e terminou eleito o Michelob Ultra Superior Jogador da Partida.
Com a vitória, a França alcançou as quartas de final pela quarta Copa do Mundo consecutiva e manteve os 100% de aproveitamento na competição, com cinco vitórias em cinco jogos.
O próximo desafio dos franceses será contra o Marrocos. A partida está marcada para o dia 9 de julho, em Boston, às 17h (horário de Brasília).
Ficha técnica
Paraguai 0 x 1 França
Copa do Mundo de 2026 – Oitavas de final
Local: Estádio da Filadélfia, Estados Unidos
Data: 4 de julho de 2026
Gol: Mbappé, aos 24 minutos do segundo tempo, de pênalti.
Números que marcaram o jogo
- Mbappé chegou a sete gols e igualou Messi na artilharia da Copa de 2026.
- A França alcançou 150 gols em sua história em Copas do Mundo.
- Os franceses avançaram às quartas de final pela quarta edição consecutiva do torneio.
- Mbappé soma dez gols em suas últimas seis partidas de Copa do Mundo.