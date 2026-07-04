A França precisou de paciência, insistência e mais uma vez do talento de Kylian Mbappé para seguir viva na Copa do Mundo de 2026. Neste sábado (4), na Filadélfia, os franceses derrotaram o Paraguai por 1 a 0 e garantiram vaga nas quartas de final do torneio.

O placar apertado refletiu o que foi a partida. Apesar do favoritismo e do maior volume de jogo, os atuais vice-campeões mundiais encontraram dificuldades diante de uma seleção paraguaia bem organizada defensivamente e que resistiu durante boa parte do confronto.

A estratégia do Paraguai ficou clara desde os primeiros minutos. Com uma linha de cinco defensores e marcação compacta, a equipe sul-americana fechou espaços e dificultou as ações ofensivas dos franceses, que controlaram a posse de bola, mas tiveram trabalho para criar oportunidades claras.