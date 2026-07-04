Eliminar a Alemanha só elevou o grau de dificuldade para que o Paraguai continue nesta Copa do Mundo.

Neste sábado (4), às 18h (de Brasília), a equipe comandada por Gustavo Alfaro enfrenta a França, na Filadélfia, por uma vaga nas quartas de final.

A classificação sobre os alemães recolocou os paraguaios entre os protagonistas da competição depois de anos sem campanhas de destaque. Teve até feriado nacional.