O Canadá, coanfitrião da Copa de 2026, enfrenta Marrocos, que será uma das sedes do Mundial de 2030, neste sábado (4), às 14h, pelas oitavas de final.

Comandado pelo técnico Mohamed Ouahbi, o Marrocos chega ao confronto em Houston confiante, mas prudente.

Para avançar às oitavas, a seleção africana derrotou a favorita Holanda nos pênaltis.