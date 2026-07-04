04 de julho de 2026
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NESTA TARDE

Marrocos chega confiante, mas prudente, às oitavas contra Canadá

Por Rafael Capanema | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Facebook
Atletas de Marrocos treinam para pegar o Canadá
Atletas de Marrocos treinam para pegar o Canadá

O Canadá, coanfitrião da Copa de 2026, enfrenta Marrocos, que será uma das sedes do Mundial de 2030, neste sábado (4), às 14h, pelas oitavas de final.

Comandado pelo técnico Mohamed Ouahbi, o Marrocos chega ao confronto em Houston confiante, mas prudente.

Para avançar às oitavas, a seleção africana derrotou a favorita Holanda nos pênaltis.

"O que precisamos dizer a nós mesmos é que ninguém pode nos parar. Somos imparáveis se jogarmos o futebol que sabemos jogar", afirmou Ouahbi após a vitória, em entrevista a jornalistas.

Na fase de 32, o Canadá venceu a África do Sul por 1 a 0 graças a um gol do volante e capitão Eustáquio nos acréscimos do segundo tempo. Foi a primeira vez que os canadenses avançaram ao mata-mata de uma Copa.

O americano Jesse Marsch, técnico da seleção da América do Norte, celebrou o triunfo com um discurso motivacional. "Vocês deveriam estar orgulhosos de quem vocês são. Vocês passaram pelo desafio, momento a momento. Vocês são heróis canadenses", afirmou.

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