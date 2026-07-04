A parcela de brasileiros que defendem que adolescentes que cometem crimes devem ser punidos como adultos chegou a 70%, segundo a matriz ideológica do Datafolha. A reeducação dos menores infratores foi escolhida por 27%, e outros 3% não souberam responder.

Em 2022, 65% defendiam punição como a de adultos, enquanto 34% preferiam reeducação.

A pergunta compõe o eixo de comportamento da matriz ideológica do Datafolha. Embora o questionário use a formulação "adolescentes que cometem crimes", a legislação brasileira trata essas condutas como atos infracionais quando praticadas por menores de 18 anos.