O WhatsApp iniciou a liberação da reserva de nomes de usuário (usernames), uma das mudanças mais aguardadas dos últimos anos. A novidade permitirá que as pessoas conversem sem precisar divulgar o número de telefone, aproximando o aplicativo de plataformas como Telegram, Instagram e Discord. A funcionalidade será disponibilizada gradualmente nos próximos meses e promete trazer mais privacidade aos usuários.
O que muda na prática?
Até hoje, o número de telefone era a principal forma de identificação no WhatsApp. Com os usernames, cada usuário poderá escolher um identificador único para compartilhar seus contatos, preservando o número em novas conversas.
Na prática, isso significa que será possível iniciar uma conversa utilizando apenas o nome de usuário, sem revelar uma informação pessoal que, muitas vezes, acaba sendo utilizada em golpes, tentativas de fraude e engenharia social. A conta continuará vinculada ao número de telefone, mas ele deixará de ser a única "porta de entrada" para novos contatos.
Mais privacidade... mas não anonimato
Uma dúvida comum é imaginar que o WhatsApp passará a funcionar de forma anônima, mas não é bem assim. O username aumenta a privacidade porque reduz a necessidade de compartilhar o número de telefone com desconhecidos. Porém, o usuário continua sujeito às regras da plataforma, às medidas de segurança e às hipóteses legais de identificação quando necessário.
Além disso, quem já possui seu número salvo na agenda continuará visualizando normalmente suas informações. A novidade protege principalmente novos contatos, e não substitui outras configurações de privacidade já existentes.
Golpes também podem evoluir
Toda novidade tecnológica costuma ser acompanhada por novas tentativas de fraude, e com os nomes de usuários, não deve ser diferente.
Criminosos podem tentar criar nomes muito parecidos com empresas, profissionais conhecidos ou pessoas públicas para aplicar golpes de identidade. Por isso, o WhatsApp informou que adotará medidas para evitar nomes duplicados, impedir tentativas automatizadas de descoberta de usuários e reservar identificadores de figuras públicas. Ainda assim, a atenção do usuário continuará sendo fundamental.
Vale a pena utilizar?
Do ponto de vista da privacidade, a novidade representa um avanço importante. Compartilhar um username é muito menos invasivo do que divulgar um número de telefone, especialmente em vendas online, grupos públicos, eventos, redes sociais ou contatos profissionais.
No entanto, como toda ferramenta, a segurança dependerá do uso consciente. Continuar utilizando autenticação em duas etapas, verificar a identidade de quem entra em contato e desconfiar de pedidos incomuns continuará sendo indispensável.
A tecnologia evolui para proteger a privacidade, mas nenhum recurso substitui a atenção do próprio usuário.