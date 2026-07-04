O WhatsApp iniciou a liberação da reserva de nomes de usuário (usernames), uma das mudanças mais aguardadas dos últimos anos. A novidade permitirá que as pessoas conversem sem precisar divulgar o número de telefone, aproximando o aplicativo de plataformas como Telegram, Instagram e Discord. A funcionalidade será disponibilizada gradualmente nos próximos meses e promete trazer mais privacidade aos usuários.

O que muda na prática?

Até hoje, o número de telefone era a principal forma de identificação no WhatsApp. Com os usernames, cada usuário poderá escolher um identificador único para compartilhar seus contatos, preservando o número em novas conversas.