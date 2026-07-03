03 de julho de 2026
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ACIDENTE AÉREO

Piloto e passageira morrem em queda de avião

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução via G1
O avião caiu poucos minutos após a decolagem, por volta das 6h.
O avião caiu poucos minutos após a decolagem, por volta das 6h.

Duas pessoas morreram com a queda de um avião na manhã desta sexta-feira (3), ao lado do Aeroporto Santa Maria, em Campo Grande (MS). Os corpos de um homem e uma mulher foram encontrados presos às ferragens da aeronave, que ficou destruída em área de mata.

O avião caiu poucos minutos após a decolagem, por volta das 6h. Os destroços foram localizados por um funcionário de um hangar que participava das buscas.

A câmera de segurança de uma casa de condomínio registrou o barulho da queda do Seneca.

Equipes do Corpo de Bombeiros isolaram a área para o trabalho da perícia. O local apresentava forte cheiro de combustível, o que exigiu cuidados durante o atendimento.

A suspeita inicial é de que a aeronave seja um bimotor modelo Piper Seneca, pertencente à empresa Amapil, com destino a Aquidauana. O voo havia sido adiado devido à forte neblina registrada no aeroporto.

As causas do acidente serão investigadas, e as vítimas ainda não foram identificadas.

https://www.campograndenews.com.br/cidades/capital/camera-registra-som-da-queda-de-aviao-que-deixou-dois-mortos-em-aeroporto#brid_cp_Brid_c9cf7bff794ed1476fb83cbc0c

Com informações do Campo Grande News.

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