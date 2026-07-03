Duas pessoas morreram com a queda de um avião na manhã desta sexta-feira (3), ao lado do Aeroporto Santa Maria, em Campo Grande (MS). Os corpos de um homem e uma mulher foram encontrados presos às ferragens da aeronave, que ficou destruída em área de mata.

O avião caiu poucos minutos após a decolagem, por volta das 6h. Os destroços foram localizados por um funcionário de um hangar que participava das buscas.

A câmera de segurança de uma casa de condomínio registrou o barulho da queda do Seneca.