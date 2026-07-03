Duas pessoas morreram com a queda de um avião na manhã desta sexta-feira (3), ao lado do Aeroporto Santa Maria, em Campo Grande (MS). Os corpos de um homem e uma mulher foram encontrados presos às ferragens da aeronave, que ficou destruída em área de mata.
O avião caiu poucos minutos após a decolagem, por volta das 6h. Os destroços foram localizados por um funcionário de um hangar que participava das buscas.
A câmera de segurança de uma casa de condomínio registrou o barulho da queda do Seneca.
Equipes do Corpo de Bombeiros isolaram a área para o trabalho da perícia. O local apresentava forte cheiro de combustível, o que exigiu cuidados durante o atendimento.
A suspeita inicial é de que a aeronave seja um bimotor modelo Piper Seneca, pertencente à empresa Amapil, com destino a Aquidauana. O voo havia sido adiado devido à forte neblina registrada no aeroporto.
As causas do acidente serão investigadas, e as vítimas ainda não foram identificadas.