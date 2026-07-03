Dois homens suspeitos de aplicar o golpe do falso Pix num açougue de Goiânia (GO) receberam um saco com ossos, pelancas e pedras no lugar da picanha que pediram. Um deles foi preso pela Polícia Militar.

Segundo a proprietária da rede de açougues, os suspeitos enviaram comprovante falso do Pix de R$ 913 para comprar picanha e filé mignon. Ao perceber que o pagamento não havia sido compensado, o estabelecimento substituiu a encomenda antes da retirada pelo motoboy.

A empresária informou que a dupla já havia aplicado o mesmo golpe outras cinco vezes em unidades da rede em Goiânia e Trindade, sempre com valores menores.