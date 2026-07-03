03 de julho de 2026
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BRIGA DE VIZINHOS

Estudante de medicina invade casa com carro e mata idoso; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Instagram
Imagens mostram o veículo tentando atingir a residência antes de avançar novamente e atropelar o idoso.
Imagens mostram o veículo tentando atingir a residência antes de avançar novamente e atropelar o idoso.

A estudante de Medicina Vitória Caroline Marangoni Schneider, de 29 anos, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva após um atropelamento que matou Odair Brustolin, de 68 anos, em Porto Velho (RO). O caso ocorreu na quarta-feira (1º).

Segundo a investigação, a estudante discutiu com moradores antes de entrar no carro e invadir o imóvel em que a vítima estava. Imagens mostram o veículo tentando atingir a residência antes de avançar novamente e atropelar o idoso, que morreu após ser socorrido.

Após o crime, Vitória deixou o local e foi localizada pela Polícia Militar na casa de um amigo. Em áudios enviados a um grupo de moradores, ela afirmou que havia avisado que jogaria o carro contra o portão do condomínio.

A Polícia Civil investiga o caso e analisa vídeos, áudios e materiais entregues pela família da vítima. Segundo um defensor público ouvido pela Rede Amazônica, o crime pode ser enquadrado como homicídio triplamente qualificado.

A investigada já havia sido presa por embriaguez ao volante em 2025, em um caso encerrado após acordo com o Ministério Público.

Com informações do g1.

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