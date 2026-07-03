A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (3) a Operação Exchange para desarticular um grupo suspeito de lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas. A investigação tem como alvo pessoas e empresas sancionadas pelos Estados Unidos por suposta ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC).
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Ao todo, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão temporária em São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. A Justiça também determinou o bloqueio de bens, valores e criptoativos de até R$ 10,4 bilhões.
Entre os presos está Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, apontada pelas autoridades norte-americanas como parente e secretária do empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada. Segundo a investigação, ele não foi localizado e é considerado foragido.
De acordo com a PF, o grupo utilizava transferências de criptoativos, transporte de dinheiro em espécie e operações bancárias para ocultar recursos ilícitos. Os investigados podem responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, entre outros crimes.
A defesa de Victor Shimada informou que ainda não teve acesso aos autos e que se manifestará após analisar a investigação.
Com informações do Metrópoles.