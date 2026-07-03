A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (3) a Operação Exchange para desarticular um grupo suspeito de lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas. A investigação tem como alvo pessoas e empresas sancionadas pelos Estados Unidos por suposta ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Relembre o caso: EUA sancionam pessoas e empresas brasileiras por elo com PCC

Ao todo, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão temporária em São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. A Justiça também determinou o bloqueio de bens, valores e criptoativos de até R$ 10,4 bilhões.