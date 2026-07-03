O reality show "As Patroas", criado pelos influenciadores Viih Tube e Eliezer, foi retirado do YouTube menos de 24 horas após a estreia e passou a ser investigado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) em meio a críticas sobre a exposição de funcionários do casal.
No primeiro episódio, 11 empregados, entre babás, governanta, auxiliar geral e motorista, disputavam um prêmio de R$ 20 mil. Em uma das provas, os participantes precisavam procurar moedas escondidas pela casa, inclusive dentro de um vaso sanitário, no lixo do banheiro e em um lago artificial.
Após a repercussão negativa, Viih Tube afirmou que o objetivo do programa é promover um debate sobre a precarização das relações de trabalho e a escala 6 por 1.
O MPT informou que abriu procedimento para apurar os fatos. O Tribunal Superior do Trabalho (TST) também se manifestou, afirmando que expor trabalhadores a situações humilhantes ou constrangedoras pode caracterizar assédio moral e ressaltando que o respeito é um dever nas relações de trabalho.
Com informações do g1.