O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nessa quarta-feira (2) o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por enviar carta ao governo dos Estados Unidos em que pede o adiamento do possível tarifaço sobre produtos brasileiros para depois das eleições.
Nas redes sociais, Lula afirmou que o pedido representa “mais uma atitude de traidores da Pátria” e declarou que não há justificativa para a aplicação de tarifas “agora ou depois”. O presidente também disse que a origem da medida estaria ligada à própria família Bolsonaro.
Na manifestação enviada ao Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), Flávio argumentou que a sobretaxa de 25% poderia favorecer eleitoralmente o atual governo e defendeu o adiamento da medida. O documento também menciona a intenção de buscar maior flexibilização das regras do Mercosul e afirma que o PIX não seria integrado a sistemas de liquidação transfronteiriça de países “não ocidentais”.
Lula respondeu dizendo que essas propostas representam um “ataque ao interesse do povo brasileiro” e afirmou que o governo pretende negociar com os EUA “sem subserviência”.
O USTR concluiu em junho uma investigação baseada na Seção 301 da Lei de Comércio dos EUA e propôs tarifas de 25% sobre produtos brasileiros, além de uma taxa adicional de 12,5% relacionada ao combate ao trabalho análogo à escravidão. O governo brasileiro tem até 15 de julho para apresentar suas alegações finais antes de uma decisão sobre a aplicação das medidas.
Com informações do SBT News.
É inaceitável que a família Bolsonaro, com o seu entreguismo, queira submeter o Brasil aos interesses dos Estados Unidos, como fica claro no documento enviado hoje por um de seus integrantes ao governo norte-americano.— Lula (@LulaOficial) July 2, 2026
Nós sempre vamos dialogar de igual pra igual com qualquer…