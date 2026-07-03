O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nessa quarta-feira (2) o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por enviar carta ao governo dos Estados Unidos em que pede o adiamento do possível tarifaço sobre produtos brasileiros para depois das eleições.

Nas redes sociais, Lula afirmou que o pedido representa “mais uma atitude de traidores da Pátria” e declarou que não há justificativa para a aplicação de tarifas “agora ou depois”. O presidente também disse que a origem da medida estaria ligada à própria família Bolsonaro.

Na manifestação enviada ao Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), Flávio argumentou que a sobretaxa de 25% poderia favorecer eleitoralmente o atual governo e defendeu o adiamento da medida. O documento também menciona a intenção de buscar maior flexibilização das regras do Mercosul e afirma que o PIX não seria integrado a sistemas de liquidação transfronteiriça de países “não ocidentais”.