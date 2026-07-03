O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou, em manifestação enviada ao Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), que o PIX não substitui serviços oferecidos por cartões de crédito e débito e defendeu que o sistema brasileiro não seja integrado a mecanismos de pagamento transfronteiriços "não ocidentais".

No documento, o parlamentar argumenta que uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros prejudicaria investimentos americanos e pede o adiamento da medida por 180 dias, para depois das eleições presidenciais no Brasil.

Flávio também rebate críticas do governo dos Estados Unidos ao PIX, classificando como "exageradas" as alegações de conflito de interesses. Segundo ele, o sistema é uma infraestrutura pública de pagamentos e cita o FedNow, operado pelo Federal Reserve, como exemplo semelhante.