A Copa do Mundo de 2026 não está mudando apenas a história do torneio dentro de campo. A competição também está redesenhando a lista dos maiores artilheiros de todos os tempos.

Com a fase eliminatória em andamento, Lionel Messi aparece na liderança do ranking histórico de gols em Copas do Mundo. O argentino soma 19 gols e ocupa atualmente o primeiro lugar entre os goleadores do torneio. A vantagem, porém, está longe de ser definitiva. Kylian Mbappé, principal perseguidor, já chegou aos 18 gols e continua em atividade na competição.

A disputa ganha contornos ainda mais impressionantes quando se observa a velocidade com que o francês alcançou a elite do futebol mundial. Aos 27 anos e em apenas sua terceira Copa do Mundo, Mbappé ultrapassou nomes históricos e se isolou na segunda colocação da lista, ficando a apenas um gol de Messi.