A Copa do Mundo de 2026 não está mudando apenas a história do torneio dentro de campo. A competição também está redesenhando a lista dos maiores artilheiros de todos os tempos.
Com a fase eliminatória em andamento, Lionel Messi aparece na liderança do ranking histórico de gols em Copas do Mundo. O argentino soma 19 gols e ocupa atualmente o primeiro lugar entre os goleadores do torneio. A vantagem, porém, está longe de ser definitiva. Kylian Mbappé, principal perseguidor, já chegou aos 18 gols e continua em atividade na competição.
A disputa ganha contornos ainda mais impressionantes quando se observa a velocidade com que o francês alcançou a elite do futebol mundial. Aos 27 anos e em apenas sua terceira Copa do Mundo, Mbappé ultrapassou nomes históricos e se isolou na segunda colocação da lista, ficando a apenas um gol de Messi.
Até poucos anos atrás, o topo do ranking pertencia ao alemão Miroslav Klose. Campeão mundial em 2014, ele encerrou a carreira com 16 gols em Copas e superou o recorde que antes era do brasileiro Ronaldo. Agora, aparece na terceira posição, atrás dos dois craques que protagonizam uma das disputas estatísticas mais relevantes da história dos Mundiais.
Entre os brasileiros, Ronaldo Fenômeno segue como o maior artilheiro do país em Copas do Mundo. O atacante marcou 15 vezes em quatro participações e construiu boa parte da marca durante a campanha do pentacampeonato em 2002. Durante oito anos, entre 2006 e 2014, ele ocupou o posto de maior goleador da história da competição.
Logo atrás aparece outro nome que ajudou a construir a tradição brasileira nos Mundiais. Pelé marcou 12 gols em quatro Copas e permanece entre os maiores artilheiros da história do torneio. Tricampeão mundial, ele segue como um dos poucos jogadores a combinar números expressivos com uma coleção de títulos praticamente incomparável.
A lista também preserva marcas que atravessaram gerações. O alemão Gerd Müller anotou 14 gols em apenas duas Copas e manteve o recorde mundial por mais de três décadas. Já o francês Just Fontaine continua dono de um feito considerado um dos mais difíceis de ser superado: marcou 13 gols em uma única edição, a Copa de 1958, recorde que permanece intacto até hoje.
Outro jogador que ganhou espaço no grupo dos maiores goleadores é Harry Kane. O capitão da Inglaterra chegou a 13 gols em Mundiais e já divide posição com Fontaine entre os principais nomes da história da competição.
Os maiores artilheiros da história das Copas*
- Lionel Messi (Argentina) – 19 gols
- Kylian Mbappé (França) – 18 gols
- Miroslav Klose (Alemanha) – 16 gols
- Ronaldo (Brasil) – 15 gols
- Gerd Müller (Alemanha) – 14 gols
- Just Fontaine (França) – 13 gols
- Harry Kane (Inglaterra) – 13 gols
- Pelé (Brasil) – 12 gols
*ranking atualizado durante a Copa do Mundo de 2026. Os números podem ser alterados até o fim da competição.