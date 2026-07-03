Durante décadas, torcedores de Cabo Verde se acostumaram a acompanhar Lionel Messi pela televisão e até a torcer pela Argentina em Copas do Mundo. Nesta sexta-feira (3), porém, a história será diferente. Pela primeira vez, o pequeno país africano estará do outro lado do campo, tentando derrubar os atuais campeões mundiais em um confronto que já entrou para a história do futebol cabo-verdiano.
A seleção de Cabo Verde enfrenta a Argentina às 19h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. O vencedor avança às oitavas de final para enfrentar quem passar do duelo entre Austrália e Egito.
O confronto reúne duas das histórias mais distintas desta Copa. De um lado está a Argentina, atual campeã mundial, dona de uma campanha perfeita na fase de grupos e liderada por Messi, que marcou seis dos oito gols da equipe no torneio. Do outro aparece Cabo Verde, estreante em Mundiais e uma das grandes surpresas da competição.
Os cabo-verdianos chegaram ao mata-mata sem perder. A equipe empatou com Espanha, Uruguai e Arábia Saudita, garantiu a segunda colocação do Grupo H e conquistou uma classificação que poucos imaginavam possível antes do início do torneio. Atualmente, a seleção ocupa apenas a 67ª posição do ranking da FIFA entre as participantes da Copa.
Apesar da diferença técnica entre as equipes, o discurso em Cabo Verde é de confiança. O técnico Bubista afirmou que sua seleção não mudará a forma de jogar apenas por enfrentar a Argentina e destacou que a equipe chegou ao mata-mata por mérito próprio. Segundo ele, a classificação foi construída com organização, trabalho e coragem.
O sentimento também é compartilhado pelos jogadores. O zagueiro Diney Borges, um dos destaques da campanha, afirmou que o grupo segue motivado por um lema que ganhou força durante o Mundial: "1% de chance, 99% de fé". O defensor ressaltou que a equipe acredita ser capaz de surpreender os argentinos.
A dimensão da partida ultrapassa o aspecto esportivo. O goleiro Vozinha, símbolo da geração que levou Cabo Verde pela primeira vez à Copa do Mundo, mobilizou o país ao convocar os torcedores em torno da mensagem "Nossa terra, nosso povo, nosso sonho", transformada em bandeira nacional durante a competição.
Do lado argentino, o respeito ao adversário é evidente. Lionel Scaloni alertou que a campanha invicta dos africanos não aconteceu por acaso e classificou Cabo Verde como uma equipe organizada e difícil de enfrentar. Ainda assim, os campeões do mundo chegam como favoritos para avançar na competição.
A expectativa em Miami é de arquibancadas dominadas pelos argentinos. A cidade abriga uma das maiores comunidades da Argentina nos Estados Unidos e milhares de torcedores viajaram para acompanhar a seleção, impulsionados também pela presença de Messi, que atua no futebol local desde 2023.
Se a lógica prevalecer, a Argentina seguirá sua caminhada rumo ao bicampeonato. Mas se Cabo Verde conseguir eliminar Messi e os atuais campeões mundiais, a Copa de 2026 ganhará uma das maiores zebras já registradas em sua história recente.
Argentina x Cabo Verde
- Competição: Copa do Mundo 2026 – 16 avos de final
- Data: sexta-feira, 3 de julho de 2026
- Horário: 19h (de Brasília)
- Local: Hard Rock Stadium, Miami (Estados Unidos)
- Onde assistir: Globo, Sportv, ge tv, Cazé TV, SBT e N Sports
- Próximo adversário: Austrália ou Egito, nas oitavas de final