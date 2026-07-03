Durante décadas, torcedores de Cabo Verde se acostumaram a acompanhar Lionel Messi pela televisão e até a torcer pela Argentina em Copas do Mundo. Nesta sexta-feira (3), porém, a história será diferente. Pela primeira vez, o pequeno país africano estará do outro lado do campo, tentando derrubar os atuais campeões mundiais em um confronto que já entrou para a história do futebol cabo-verdiano.

A seleção de Cabo Verde enfrenta a Argentina às 19h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. O vencedor avança às oitavas de final para enfrentar quem passar do duelo entre Austrália e Egito.

O confronto reúne duas das histórias mais distintas desta Copa. De um lado está a Argentina, atual campeã mundial, dona de uma campanha perfeita na fase de grupos e liderada por Messi, que marcou seis dos oito gols da equipe no torneio. Do outro aparece Cabo Verde, estreante em Mundiais e uma das grandes surpresas da competição.