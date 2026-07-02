A Espanha confirmou o favoritismo e garantiu classificação para a próxima fase da Copa do Mundo de 2026 ao vencer a Áustria por 3 a 0, nesta quinta-feira (2), em Los Angeles. Com atuação dominante do início ao fim, a equipe espanhola construiu a vitória com dois gols de Mikel Oyarzabal e outro de Pedro Porro.
A seleção comandada por Luis de la Fuente controlou a posse de bola, criou as principais oportunidades e praticamente não deu espaços ao adversário. Antes de abrir o placar, os espanhóis chegaram a balançar as redes com Marc Cucurella, mas o lance foi anulado após revisão da arbitragem.
O primeiro gol saiu aos 36 minutos. Após cruzamento de Cucurella, Oyarzabal apareceu na área para finalizar e colocar a Espanha em vantagem. O goleiro Alexander Schlager ainda evitou que o placar fosse ampliado antes do intervalo com intervenções importantes.
Na segunda etapa, a Áustria tentou reagir, mas encontrou dificuldades para criar oportunidades claras. A melhor chance veio em uma cabeçada de Sasa Kalajdzic, que passou sem levar perigo real ao gol espanhol.
Aos 66 minutos, Pedro Porro ampliou a vantagem ao aproveitar cruzamento na área. Já nos minutos finais, Oyarzabal marcou novamente e fechou a goleada por 3 a 0.
Além da classificação, a Espanha manteve uma marca defensiva expressiva. A equipe segue sem sofrer gols no Mundial e não permitiu nenhuma finalização da Áustria na direção de sua meta durante a partida.
Com o resultado, os espanhóis avançam embalados para a próxima fase e aguardam o vencedor do confronto entre Portugal e Croácia para conhecer o próximo adversário na luta por uma vaga nas quartas de final.