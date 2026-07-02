O Brasil estreou nos Jogos Parasul-Americanos de Valledupar, na Colômbia, com sete medalhas no ciclismo de estrada nesta quinta-feira (2). Foram quatro de ouro e três de prata nas provas de contrarrelógio, em que vence o atleta que finalizar o percurso no menor tempo. O jogos estão sendo transmitidos pela emissora pública Señal Colombia ao vivo no YouTube.

Uma das medalhistas foi Jerusa Geber, prata na classe B (deficiência visual). Ligada ao ciclismo desde o fim de 2024, a acreana de 44 anos é uma estrela paralímpica do atletismo. Ela é tetracampeã mundial nos 100 metros (m), distância na qual é recordista, sendo, ainda, a primeira cega a percorrê-la em menos de 12 segundos. Além disso, conquistou dois ouros na Paralimpíada de Paris (França), há dois anos, nos 100 e nos 200 m.

Jerusa, que teve a paulista Marcella Toldi como pilota (guia da ciclista com deficiência visual), realizou a prova desta quinta em 27min55s23, superada somente por outra brasileira, a fluminense Viviane Soares, campeã com 26min46s41. A argentina Maria Jose Quiroga (29s13s73) completou o pódio do contrarrelógio.