03 de julho de 2026
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LOTERIA

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 33 milhões

da Agência Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
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Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa
Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.026 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (2). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 33 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são:

  • 14 - 19 - 42 - 45 - 48 - 54;
  • 40 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 37.029,54 cada;
  • 2.517 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 970,00 cada.

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (4), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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