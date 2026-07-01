O senador Romário (PL-RJ) disse nesta terça-feira (30) que não pediu licença de seu mandato parlamentar para poder votar a favor do fim da escala 6x1, caso a PEC (Proposta de Emenda Parlamentar) que muda a jornada de trabalho fosse pautada no plenário.

"O dia da votação ainda não foi marcado. Por esse compromisso que assumi, de votar favoravelmente a essa matéria, decidir não tirar licença do Senado nesse período da Copa do Mundo", afirmou. O Mundial na América do Norte começou no dia 11 de junho e termina em 19 de julho.

Romário está nos Estados Unidos acompanhando a Copa e trabalhando como comentarista na CazéTV. Nesta terça, ele defendeu a manutenção de seu mandato e disse que tecnologia permitia que ele seguisse trabalhando para o Senado.