O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira (1º) sanções contra dois brasileiros, três empresas sediadas em São Paulo e uma companhia de Portugal por suposta ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo o Departamento do Tesouro dos EUA, os alvos integravam uma rede de lavagem de dinheiro ligada à facção criminosa, considerada pelas autoridades americanas ameaça à segurança nacional. As informações são do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.

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As sanções atingem o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, apontado como responsável por conectar operadores do PCC nos Estados Unidos a traficantes internacionais, e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, identificada como colaboradora próxima de Shimada e responsável pelo suporte logístico das operações.