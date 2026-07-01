Pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira (1º) mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva à frente em todos os cenários simulados de segundo turno para a eleição presidencial de 2026. O levantamento também indica liderança do petista na projeção de primeiro turno.
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No segundo turno, Lula aparece com 48,8% das intenções de voto contra 42,3% do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Em outro cenário, o presidente registra 48,7% diante de 38,9% da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).
Em uma simulação com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível, Lula tem 48,6% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro soma 43,1%, o melhor desempenho entre os adversários testados.
Nos demais cenários, Lula registra 48% contra 39% de Ronaldo Caiado (PSD), 48,2% diante de 38,5% de Romeu Zema (Novo) e 49,2% frente a 28,9% de Renan Santos (Missão).
No primeiro turno, o presidente aparece com 46,3% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, com 36,6%. Renan Santos tem 7,8%, Ronaldo Caiado registra 2,9% e Romeu Zema, 2%. Os demais nomes citados na pesquisa ficaram com 1% ou menos.
O levantamento ouviu 4.999 pessoas entre os dias 26 e 30 de junho. A margem de erro é de um ponto percentual, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04582/2026.