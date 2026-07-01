Pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira (1º) mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva à frente em todos os cenários simulados de segundo turno para a eleição presidencial de 2026. O levantamento também indica liderança do petista na projeção de primeiro turno.

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No segundo turno, Lula aparece com 48,8% das intenções de voto contra 42,3% do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Em outro cenário, o presidente registra 48,7% diante de 38,9% da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).