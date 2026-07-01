Victor Willis, vocalista e principal compositor do grupo Village People, morreu aos 74 anos após uma doença breve e agressiva. A informação foi divulgada pela banda e confirmada pela esposa do artista, Karen Huff Willis.

Nascido no Texas e criado em San Francisco, Willis foi a voz de sucessos como YMCA, Go West e In the Navy. Ele integrou a formação original do Village People em 1977, interpretando personagens como policial e oficial da Marinha durante as apresentações.

Antes da fama, atuou em produções musicais na Broadway, como Hair, Two Gentlemen of Verona e The Wiz. Em 1979, deixou o grupo durante a produção do filme Can't Stop the Music e, nos anos seguintes, enfrentou problemas com dependência química.