Victor Willis, vocalista e principal compositor do grupo Village People, morreu aos 74 anos após uma doença breve e agressiva. A informação foi divulgada pela banda e confirmada pela esposa do artista, Karen Huff Willis.
Nascido no Texas e criado em San Francisco, Willis foi a voz de sucessos como YMCA, Go West e In the Navy. Ele integrou a formação original do Village People em 1977, interpretando personagens como policial e oficial da Marinha durante as apresentações.
Antes da fama, atuou em produções musicais na Broadway, como Hair, Two Gentlemen of Verona e The Wiz. Em 1979, deixou o grupo durante a produção do filme Can't Stop the Music e, nos anos seguintes, enfrentou problemas com dependência química.
Após passar por tratamento, Willis retomou a carreira e travou uma disputa judicial pelos direitos autorais das músicas que escreveu. Em 2015, um júri federal reconheceu seu direito a 50% da propriedade de 13 canções do Village People nos Estados Unidos, incluindo YMCA. Dois anos depois, ele voltou à banda.
Em janeiro de 2025, participou da apresentação do Village People no comício que antecedeu a posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Apesar da participação, Willis já havia afirmado anteriormente que não apoiava o político e que defendia que a música fosse separada de disputas partidárias.
Lançada em 1978, YMCA tornou-se o maior sucesso da carreira de Willis, liderou as paradas em 17 países e, em 2020, passou a integrar o Registro Nacional de Gravações da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos por sua relevância cultural e histórica. No mesmo ano, também foi incluída no Grammy Hall of Fame.
As informações são da BBC.