Friedrich Merz, premiê da Alemanha, escreveu no X que a o país tinha orgulho de seus jogadores. "Que jogo!" O tabloide Bild, o jornal mais popular e espécie de termômetro do humor do país, perguntou a "qual jogo" o primeiro-ministro teria assistido.

A eliminação nos pênaltis para o Paraguai, já na madrugada europeia, fez a Alemanha acordar de ressaca nesta terça-feira (30). Termos como "vexame" e "fiasco" surgiram em inúmeros comentários, mas o tom geral das críticas não versava sobre o tropeço diante de um adversário com evidentes limitações.

A constatação maior era a de que não existe mais aquela potência mundial, o time que fez Gary Lineker certa vez dizer que futebol é um esporte de 11 contra 11 que, no fim, os alemães vencem. "Alemanha, país do futebol: Foi assim um dia", escreveu o Frankfurt Allgemeine Zeitung.