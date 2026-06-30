Didier Deschamps falou após a vitória da França por 3 a 0 contra a Suécia, na segunda fase da Copa do Mundo.

O técnico francês disse estar muito orgulhoso de sua equipe e projeta confronto contra o Paraguai, adversário da França nas oitavas de final.

"Muito orgulho. Estamos em uma missão. Eu também, junto com eles. Temos outro jogo difícil daqui a quatro dias. Os jogadores estão aqui para isso. Ainda há um passo a dar. As estrelas estão brilhando, mas ainda há outro passo. Não adianta olhar muito para frente porque a realidade pode nos alcançar. Há talento, mas em quatro dias temos que fazer tudo de novo", afirmou.