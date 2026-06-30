Presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab será o candidato a vice de Ronaldo Caiado na disputa à Presidência da República.

A decisão será anunciada nesta quarta-feira (1º), durante evento em Brasília. A informação foi antecipada pelo jornal O Globo e confirmada pela reportagem. Com isso, o PSD seguirá para as eleições presidenciais com uma chapa pura, ou seja, formada apenas por quadros do partido.

Há um mês, Kassab havia publicado nas redes sociais que se colocava à disposição do partido para ser o vice de Caiado. Ele disse, na ocasião, que a ideia partiu de dois quadros históricos do PSD, os ex-senadores Heráclito Fortes -que preside o conselho político do partido- e Jorge Bornhausen.