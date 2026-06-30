Um manobrista de 38 anos foi preso em flagrante, na madrugada de domingo (28), sob suspeita de estuprar e manter em cárcere privado a própria filha, uma adolescente de 13 anos, em Hortolândia, interior de São Paulo.

Segundo a polícia, a adolescente gravou um áudio em que registrou o abuso sexual. A menina conseguiu fugir da casa onde estava e pedir ajuda.

Os supostos abusos seriam frequentes, de acordo os investigadores. Um dos últimos, que foi gravado em áudio, teria ocorrido durante o jogo da seleção brasileira contra a Escócia pela Copa do Mundo, no dia 24.