30 de junho de 2026
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SUSPEITA DE ESTUPRO

Menina de 13 anos grava áudio de abuso, e pai é preso

Por Francisco Lima Neto | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/SSP
Viaturas da Polícia Civil de São Paulo
Viaturas da Polícia Civil de São Paulo

Um manobrista de 38 anos foi preso em flagrante, na madrugada de domingo (28), sob suspeita de estuprar e manter em cárcere privado a própria filha, uma adolescente de 13 anos, em Hortolândia, interior de São Paulo.

Segundo a polícia, a adolescente gravou um áudio em que registrou o abuso sexual. A menina conseguiu fugir da casa onde estava e pedir ajuda.

Os supostos abusos seriam frequentes, de acordo os investigadores. Um dos últimos, que foi gravado em áudio, teria ocorrido durante o jogo da seleção brasileira contra a Escócia pela Copa do Mundo, no dia 24.

A vítima foi com a mãe, uma auxiliar de produção, até a Delegacia de Hortolândia.

O homem foi detido e, na delegacia, resistiu à prisão, sendo necessário usar força moderada para colocá-lo dentro da cela, de acordo com o boletim de ocorrência.

O Conselho Tutelar foi acionado, já que a adolescente foi considerada em situação de vulnerabilidade. Ela foi entregue as cuidados de uma avó.

A mãe é investigada por suspeita de negligência. Segundo o registro policial, os abusos sexuais ocorriam havia anos e, mesmo alertada pela filha, a mulher não teria tomada providências.

A adolescente foi levada ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana, onde passou por exames sexológicos.

O caso foi registrado como estupro de vulnerável, sequestro e cárcere privado, e resistência.

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