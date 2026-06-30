A partir desta terça-feira (30), os medicamentos à base de semaglutida da Eurofarma chegam às farmácias de todo o país com os novos preços anunciados pela farmacêutica.

Segundo a Eurofarma, as doses iniciais passam a custar a partir de R$ 295, e a continuidade do tratamento pode ser feita a partir de R$ 309, valores com descontos de até 48% para quem está no programa.

No portfólio estão dois produtos. O Poviztra é indicado para obesidade, sobrepeso associado a comorbidades e gordura no fígado, além de redução do risco cardiovascular em adultos com doença cardiovascular estabelecida. O Extensior é indicado para diabetes tipo 2 e para proteção renal e cardiovascular em pacientes com doença renal crônica associada à diabetes.