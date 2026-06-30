30 de junho de 2026
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MINAS GERAIS

Homem é preso sob suspeita de matar namorada a facadas

da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Redes Sociais
Leticia de Morais Vasconcelos Rodrigues, 40, tinha dois filhos
Leticia de Morais Vasconcelos Rodrigues, 40, tinha dois filhos

Um homem de 25 anos foi preso sob suspeita de matar a namorada em Barbacena, em Minas Gerais.

Segundo o Ministério Público, Gustavo Dutra Lima é suspeito de ter desferido mais de cem facadas contra a estudante de medicina Leticia de Morais Vasconcelos Rodrigues, 40, mãe de dois filhos. O caso é investigado como feminicídio.

Procurada, a defesa de Gustavo afirmou que não irá se manifestar durante as investigações.

Em depoimento após a prisão, ele disse que passou a noite com a vítima, mas negou participação no crime. Ele ficou em em silêncio sobre os demais fatos e se recusou a fornecer a senha dos aparelhos eletrônicos apreendidos, segundo a polícia.

Ainda de acordo com a investigação, Gustavo fugiu do local do crime e foi preso em flagrante na manhã de domingo (28) em Bom Jardim de Minas, a cerca de 100 km de Barbacena.

Ele estava com pertences da vítima, entre eles o celular, um tablet, cartões bancários, documentos pessoais e a chave do carro dela, afirmaram os agentes.

A polícia disse que foi acionada na noite de sábado (27), após a vítima ser encontrada morta no apartamento onde morava.

Conforme a corporação, amigos e familiares disseram que desconfiavam de Gustavo porque o relacionamento dele com a vítima era conturbado. Segundo os depoimentos, ele apresentava comportamento possessivo e fazia ameaças frequentes a ela.

A Justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva (sem prazo para soltura). A decisão atendeu a pedido do Ministério Público.

O juiz de plantão Alanir José Hauck Rabeca disse que a gravidade do caso e o risco de fuga do suspeito justificam a manutenção da prisão.

Em audiência de custódia conduzida na última segunda-feira (29), o juiz da 2ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Barbacena confirmou a decisão anterior de prisão preventiva.

A faculdade onde Leticia estudava, em Barbacena, lamentou a morte da estudante em publicação em uma rede social.

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