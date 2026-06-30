Um homem de 25 anos foi preso sob suspeita de matar a namorada em Barbacena, em Minas Gerais.

Segundo o Ministério Público, Gustavo Dutra Lima é suspeito de ter desferido mais de cem facadas contra a estudante de medicina Leticia de Morais Vasconcelos Rodrigues, 40, mãe de dois filhos. O caso é investigado como feminicídio.

Procurada, a defesa de Gustavo afirmou que não irá se manifestar durante as investigações.