O delegado Osvaldo Nico Gonçalves, secretário de Segurança Pública de São Paulo, confirmou hoje a identificação de um suspeito que seria o responsável por atirar no tenente Ronickson Pimentel, baleado na cabeça no último fim de semana em São Caetano do Sul (SP).

Polícia identificou suspeito. Segundo o delegado responsável pela investigação, um homem que estava na cena do crime e possui antecedentes criminais foi identificado. A Polícia Civil já pediu a prisão temporária dele, mas o nome não foi divulgado.

"Eu não vou adiantar nomes, mas o que o governador falou é a pura verdade. Nós identificamos uma pessoa que estava na cena do crime, uma pessoa que tem várias passagens [pela polícia]. Estamos pedindo a prisão temporária dele", disse Dr. Nico em entrevista à TV Bandeirantes.