A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) acertou a saída dela da presidência do PL Mulher e indicou a pessoas próximas que está ainda mais desanimada com a possibilidade de ser candidata ao Senado pelo Distrito Federal.

Michelle conversou pessoalmente com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, sobre o assunto nesta terça-feira (30), na sede do partido.

Michelle tem demonstrado incômodo com a onda ataques sofrida por ela e por aliadas desde que criticou o enteado mais velho, o pré-candidato à Presidência da República, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), na semana passada.