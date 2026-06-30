A secretaria estadual da Saúde de São Paulo confirmou nesta terça-feira (30) dois novos casos de sarampo no estado. Os registros elevam para sete o total de infecções confirmadas em 2026.

Ambos foram identificados na capital paulista, em região próxima a Guarulhos. Uma das pacientes é uma mulher de 20 anos, mãe de um dos bebês diagnosticados com a doença na semana passada. O outro caso é de uma criança de 6 meses. Nenhuma das duas tinha histórico de vacinação.

Na semana anterior, a pasta já havia confirmado três casos na capital, todos em bebês de 6 meses a 1 ano. A origem da infecção ainda é investigada pelo Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE-SP) em conjunto com o Ministério da Saúde.