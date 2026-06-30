Pela primeira vez desde o início da série histórica, o número de roubos registrados em maio no interior de São Paulo ficou abaixo de 2 mil casos. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), foram 1.846 ocorrências no mês, resultado que representa uma queda de 13,5% na comparação com maio do ano passado e estabelece um novo recorde de redução para o período.
Entre as modalidades analisadas, os roubos de carga apresentaram a maior redução proporcional. Foram 30 ocorrências registradas em maio, contra 55 no mesmo período do ano passado, queda de 45,4%.
Os roubos de veículos também apresentaram redução expressiva. Os registros passaram de 482 para 395 casos, recuo de 18% e o menor índice já registrado para o mês.
Segundo a SSP, os resultados são atribuídos às ações integradas das Polícias Civil e Militar, com foco no combate à receptação, recuperação de bens e desarticulação de organizações criminosas.
“O combate aos roubos vai além da prisão em flagrante. Nosso foco é identificar toda a cadeia criminosa, atingir receptadores, recuperar bens e retirar de circulação criminosos reincidentes. Esse trabalho integrado tem refletido diretamente na redução dos indicadores”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves.
Quedas também no acumulado do ano
Os dados apontam que, entre janeiro e maio, o interior paulista registrou os menores índices da série histórica para roubos em geral, roubos de carga e roubos de veículos.
Os roubos em geral caíram 23,7%, passando de 12.426 para 9.476 ocorrências. Já os roubos de carga diminuíram 46,7%, de 312 para 167 casos.
Os roubos de veículos também apresentaram queda no período, com redução de 28,7%. Foram 1.891 registros nos cinco primeiros meses do ano, contra 2.652 no mesmo intervalo de 2025.
Os furtos seguiram a mesma tendência. Em maio, os furtos em geral recuaram 7,4%, passando de 18.197 para 16.844 ocorrências. Os furtos de veículos caíram 5,5%, de 2.180 para 2.059 registros.
No acumulado do ano, os furtos em geral diminuíram 9,7%, passando de 94.626 para 85.424 casos. Já os furtos de veículos recuaram 8,6%, de 11.098 para 10.142 ocorrências.
Mais de 59 mil infratores presos ou apreendidos
As ações das forças de segurança também resultaram na recuperação de 1.245 veículos somente em maio nas cidades do interior paulista.
Entre janeiro e maio, foram presos ou apreendidos 59.214 infratores, dos quais 35.152 em flagrante.
No mesmo período, as polícias retiraram 43 toneladas de drogas de circulação, apreenderam 3.288 armas de fogo e recuperaram 6.768 veículos com registros de roubo ou furto em todo o interior do Estado.