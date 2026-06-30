Pela primeira vez desde o início da série histórica, o número de roubos registrados em maio no interior de São Paulo ficou abaixo de 2 mil casos. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), foram 1.846 ocorrências no mês, resultado que representa uma queda de 13,5% na comparação com maio do ano passado e estabelece um novo recorde de redução para o período.

Entre as modalidades analisadas, os roubos de carga apresentaram a maior redução proporcional. Foram 30 ocorrências registradas em maio, contra 55 no mesmo período do ano passado, queda de 45,4%.

Os roubos de veículos também apresentaram redução expressiva. Os registros passaram de 482 para 395 casos, recuo de 18% e o menor índice já registrado para o mês.