Uma nova massa de ar polar avança sobre o Centro-Sul do país entre quinta-feira (2) e sábado (4), provocando queda acentuada nas temperaturas. No Sudeste, a capital paulista deve registrar máxima de 17°C na sexta-feira (3) e de 16°C no sábado (4), enquanto o Rio de Janeiro pode ter máxima de apenas 19°C no fim de semana.
Antes da mudança no tempo, São Paulo ainda pode alcançar 28°C na quarta-feira (1º), e o Rio de Janeiro deve registrar até 31°C. A aproximação de uma frente fria aumenta a nebulosidade e favorece a queda das temperaturas a partir de quinta, informou o Climatempo.
Região Sul
No Sul, o frio será ainda mais intenso. Porto Alegre tem previsão de máxima de 11°C na sexta-feira e mínima de 3°C, com sensação térmica inferior nas primeiras horas do dia. Em áreas do Planalto Sul gaúcho, os termômetros podem marcar 0°C ou menos, com possibilidade de geada.
Curitiba também terá mudança brusca no clima. Após máximas próximas de 24°C na quarta-feira, a cidade deve registrar apenas 16°C na sexta e 12°C no sábado, com mínimas em torno de 6°C. Em Florianópolis, a previsão indica mínima de 8°C e máxima de 16°C na sexta-feira.
Antes da chegada do ar polar, temporais continuam atingindo os três estados do Sul entre terça-feira (30) e quinta-feira (2). Há previsão de chuva forte, raios, rajadas de vento e queda isolada de granizo, principalmente em Santa Catarina, no norte do Rio Grande do Sul e no sul do Paraná.
Outras regiões
No Centro-Oeste, o frio avança principalmente sobre Mato Grosso do Sul e parte de Mato Grosso, com temperaturas próximas de 12°C em algumas áreas.
Na Região Norte, a influência da massa de ar polar será limitada ao sul e sudeste do Tocantins, onde as mínimas podem variar entre 15°C e 16°C. Apesar disso, o calor permanece predominante durante a tarde, com máximas de até 38°C em partes do estado. Amazonas, Roraima, Amapá e norte do Pará seguem com previsão de pancadas de chuva.
Já no Nordeste, as chuvas permanecem concentradas na faixa litorânea entre o Ceará e a Bahia. No interior da região, o tempo continua seco e quente, com máximas entre 35°C e 36°C em áreas do Sertão.