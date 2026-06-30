Uma nova massa de ar polar avança sobre o Centro-Sul do país entre quinta-feira (2) e sábado (4), provocando queda acentuada nas temperaturas. No Sudeste, a capital paulista deve registrar máxima de 17°C na sexta-feira (3) e de 16°C no sábado (4), enquanto o Rio de Janeiro pode ter máxima de apenas 19°C no fim de semana.

Antes da mudança no tempo, São Paulo ainda pode alcançar 28°C na quarta-feira (1º), e o Rio de Janeiro deve registrar até 31°C. A aproximação de uma frente fria aumenta a nebulosidade e favorece a queda das temperaturas a partir de quinta, informou o Climatempo.

Região Sul

No Sul, o frio será ainda mais intenso. Porto Alegre tem previsão de máxima de 11°C na sexta-feira e mínima de 3°C, com sensação térmica inferior nas primeiras horas do dia. Em áreas do Planalto Sul gaúcho, os termômetros podem marcar 0°C ou menos, com possibilidade de geada.