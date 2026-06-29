Aliviado, como descreveu, após a suada vitória do Brasil sobre o Japão, Carlo Ancelotti agora começa a pensar no time que utilizará no próximo domingo (5), nas oitavas de final da Copa do Mundo. Para desenhar a equipe que enfrentará Costa do Marfim ou Noruega, ouvirá inicialmente as atualizações do departamento médico.

Casemiro e Lucas Paquetá deixaram o jogo de segunda (29) mancando e serão avaliados -a preocupação é bem maior com o segundo. Já Raphinha, que foi desfalque nas últimas duas partidas, trabalha para ficar à disposição do comandante no confronto marcado para o fim de semana, em East Rutherford.

Em recuperação de uma lesão na coxa direita, o atacante está, segundo a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), "sem dores, em tratamento, mas sem previsão de retorno". O gaúcho sentiu o problema durante o triunfo sobre o Haiti, em 19 de junho. Já se passaram dez dias, e a expectativa é que ele se junte ao restante do grupo em algum momento desta semana.