Na madrugada deste domingo (28) foram definidas as últimas seleções classificadas para a fase de 32 da Copa do Mundo de 2026, que já tem seu primeiro duelo neste mesmo dia: África do Sul x Canadá, às 16h (de Brasília), em Los Angeles.

A seleção brasileira joga nesta segunda-feira (29) contra o Japão, às 14h, em busca de uma vaga nas oitavas de final.

Veja a seguir todos os cruzamentos da fase de 32 seleções, a primeira etapa eliminatória deste Mundial.

Os duelos da fase de 32 seleções: