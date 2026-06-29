Brasil precisa melhorar pelo hexa, diz imprensa internacional
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O desempenho do Brasil na vitória por 2 a 1 sobre o Japão, nesta segunda-feira (29), que garantiu a classificação da seleção às oitavas de final da Copa do Mundo, não foi bem recebido pela imprensa internacional.
Em geral, os veículos criticaram a atuação da equipe de Carlo Ancelotti e classificaram o gol de Gabriel Martinelli, nos acréscimos, como "salvador". Na avaliação dos jornais, o Brasil ainda não convenceu no Mundial e precisará mostrar mais para enfrentar Costa do Marfim ou Noruega nas oitavas de final.
The Atletic
A plataforma esportiva do New York Times classificou o primeiro tempo do Brasil como insosso. "Uma virada coroada por gols de Casemiro e Gabriel Martinelli, nos acréscimos, selou uma dramática vitória por 2 a 1."
O veículo também destacou que, caso fosse eliminado, o Brasil registraria seu pior desempenho em Copas do Mundo desde 1966. "Aquela foi a última vez que foram eliminados na fase de grupos de uma Copa do Mundo, mas havia apenas 16 seleções naquele torneio."
L'Équipe
"Sem convencer, Brasil se salva nos acréscimos contra o Japão." Foi assim que o L'Équipe resumiu a classificação da equipe comandada por Carlo Ancelotti.
"Um Brasil apático, que defende em 4-4-2 como o Milan de Carlo Ancelotti na época de jogador, mas ataca em um 4-3-3 previsível demais, com Vinicius Jr. em uma posição muito centralizada para ganhar velocidade, e a dupla Casemiro-Danilo no olho do furacão", escreveu o jornal francês.
Para o L'Équipe, a seleção precisará mostrar "muito mais" para seguir na luta pelo hexacampeonato e superar Costa do Marfim ou Noruega nas oitavas, principalmente após o que definiu como "um primeiro tempo lamentável".
Olé
O diário argentino foi ainda mais duro nas críticas. "Com a camisa mais do que com o jogo. Com a vergonha mais do que com as ideias. Com uma Vinidependência total. Com a cumplicidade de um rival que não teve capacidade de fazer história", escreveu o Olé.
Segundo o jornal, o Japão teve paciência para suportar a pressão brasileira e aproveitar as oportunidades, mas falhou nos minutos finais. "O Brasil ainda não apareceu na Copa", concluiu.
Marca
O jornal espanhol avaliou que a vitória brasileira demonstrou personalidade. "A Seleção virou contra o Japão para se classificar às oitavas com sofrimento e também com mérito."
Para o Marca, o gol japonês expôs um problema já conhecido da equipe. "O buraco do Brasil na lateral direita já era anunciado antes da Copa do Mundo, principalmente após a lesão de Wesley. Ancelotti pareceu encontrar solução no primeiro jogo ao colocar Danilo. O veterano defensor cometeu um erro infantil."
A publicação atribuiu a virada à confiança de Ancelotti em seus principais jogadores. "Entre eles, [Bruno] Guimarães, que serve tanto para cortar quanto para construir. Bruno recebeu na entrada da área, fingiu o chute e deu o passe para Martinelli resolver com classe aos 50 minutos do segundo tempo. Ali morreu a rebelião japonesa, vítima de seu conformismo."
Mundo Deportivo
"Brasil agonizante, sofrendo, à beira da prorrogação, mas nas oitavas de final da Copa do Mundo", definiu o Mundo Deportivo.
O jornal catalão vê a seleção asiática arrumada, mas pecando ao dar espaço para o Brasil. "O Japão é uma seleção organizada, capaz de castigar os erros, atenta ao jogo. Mas, quando você deixa o Brasil criar chances, é fácil que apareça Casemiro de cabeça para marcar pela força da camisa ou que, no último suspiro, um reserva de Ancelotti vire o placar", afirmou o jornal catalão.