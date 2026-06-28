Um vídeo registrou o momento em que motoristas trafegam na contramão da Rodovia dos Imigrantes (SP-160), em Cubatão (SP), após uma ocorrência policial na tarde de sexta-feira (26). Segundo um motorista que passava pelo local, os condutores tentavam escapar de um arrastão.

As imagens mostram diversos veículos retornando pela pista na altura do km 59, sentido litoral, além de policiais da cavalaria na rodovia.

A concessionária Ecovias Imigrantes informou que identificou a ocorrência pelas câmeras de monitoramento e acionou imediatamente a Polícia Militar.