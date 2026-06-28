Um vídeo registrou o momento em que motoristas trafegam na contramão da Rodovia dos Imigrantes (SP-160), em Cubatão (SP), após uma ocorrência policial na tarde de sexta-feira (26). Segundo um motorista que passava pelo local, os condutores tentavam escapar de um arrastão.
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As imagens mostram diversos veículos retornando pela pista na altura do km 59, sentido litoral, além de policiais da cavalaria na rodovia.
A concessionária Ecovias Imigrantes informou que identificou a ocorrência pelas câmeras de monitoramento e acionou imediatamente a Polícia Militar.
A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo e a Polícia Militar Rodoviária ainda não se manifestaram.
Com informações do g1.