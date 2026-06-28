28 de junho de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
PERIGO NA RODOVIA

Para fugir de arrastão, motoristas trafegam pela contramão; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Captura de tela/Facebook
As imagens mostram diversos veículos retornando pela pista na altura do km 59, sentido litoral, além de policiais da cavalaria na rodovia.
As imagens mostram diversos veículos retornando pela pista na altura do km 59, sentido litoral, além de policiais da cavalaria na rodovia.

Um vídeo registrou o momento em que motoristas trafegam na contramão da Rodovia dos Imigrantes (SP-160), em Cubatão (SP), após uma ocorrência policial na tarde de sexta-feira (26). Segundo um motorista que passava pelo local, os condutores tentavam escapar de um arrastão.

Clique e assista ao vídeo

As imagens mostram diversos veículos retornando pela pista na altura do km 59, sentido litoral, além de policiais da cavalaria na rodovia.

A concessionária Ecovias Imigrantes informou que identificou a ocorrência pelas câmeras de monitoramento e acionou imediatamente a Polícia Militar.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo e a Polícia Militar Rodoviária  ainda não se manifestaram.

Com informações do g1.

Comentários

Comentários